Casoria perseguita 17enne e la minaccia | Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro Arrestato 23enne

Un uomo di 23 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato per mesi una ragazza di 17 anni. La vittima ha ricevuto messaggi ossessivi, minacce di morte e ha scoperto profili falsi creati dall’uomo. Tra le minacce, sono state fatte anche allusioni a un caso di cronaca locale. La polizia è intervenuta dopo le denunce della giovane, che ha riferito di aver subito pressioni continue e intimidazioni.

Per mesi avrebbe perseguitato una ragazza di 17 anni con messaggi ossessivi, profili fake e pesanti minacce di morte, arrivando a evocare anche il caso di Martina Carbonaro. Un 23enne di Casoria è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di atti persecutori. Il giovane è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio. La vicenda affonda le radici nel settembre del 2023, quando i due si conoscono durante una serata tra amici. Un breve scambio di convenevoli e dei numeri di telefono, poi nessun altro contatto. Dopo oltre un anno, nel dicembre 2025, il 23enne ricomincia a scrivere alla ragazza attraverso WhatsApp, Instagram e TikTok. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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