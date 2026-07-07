Il calciatore francese ha deciso di tornare presto dalle vacanze e sarà alla Continassa già questa settimana. Ha deciso di abbreviare il periodo di riposo e riprenderà gli allenamenti in anticipo rispetto al programma iniziale. Il suo ritorno è previsto a breve, anche se il suo futuro nel club resta ancora incerto e da definire.

di Luca Fioretti Thuram anticipa il rientro dalle vacanze e già in settimana sarà alla Continassa. Il suo futuro resta un rebus ancora tutto da decifrare. La programmazione della stagione registra un’improvvisa mossa a sorpresa che testimonia la grande dedizione di un elemento centrale della rosa. Secondo quanto approfondito nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista Khéphren Thuram si taglia le vacanze estive ed è pronto a rimettersi al lavoro già questa settimana agli ordini dello staff tecnico. Il mediano francese, non convocato per il Mondiale dalla propria nazionale, sarà alla Continassa già questa settimana probabilmente giovedì o venerdì, mostrando una fretta encomiabile di riassaporare l’atmosfera del centro sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram riparte di corsa: il francese si taglia le vacanze e anticipa il rientro alla Continassa! Tutti i dettagli

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