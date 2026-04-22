Continassa Juve | i bianconeri tornano a lavorare alla Continassa novità su Yildiz Thuram e Holm

La squadra di calcio ha ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo della Continassa. Sono emerse novità riguardo alle condizioni di alcuni giocatori, tra cui Yildiz, Thuram e Holm. Sono stati aggiornati i tempi di recupero degli infortunati e si sono segnalati alcuni calciatori diffidati in vista della prossima sfida. La redazione ha raccolto le ultime notizie sulla formazione e le condizioni del gruppo.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Nella giornata di oggi la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan. Yildiz, Thuram e Holm hanno svolto un lavoro differenziato, ma per tutti e tre c’è ottimismo. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: i bianconeri tornano a lavorare alla Continassa, novità su Yildiz, Thuram e Holm Notizie correlate Continassa Juve: Thuram torna a lavorare con i compagni, tutte le novità verso il Sassuolodi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Continassa Juve: bianconeri ancora al lavoro alla Continassa a ranghi ridottidi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve a lavoro, come sta Holm: le condizioni dell'esterno verso la sfida col Milan; Juventus, il punto dalla Continassa: Vlahovic ci prova per il Milan. Sollievo Holm; Juve, Yildiz c'è: la mossa di Spalletti che può spiazzare tutti, le ultimissime dalla Continassa...; Locatelli-Juve, matrimonio fino al 2030: la Continassa blinda il suo leader. Entusiasmo alla Continassa, Yildiz e Koopmeiners firmano autografiMomento di grande entusiasmo all’esterno della Continassa, dove Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners si sono fermati per incontrare i tifosi della Juventus al termine ... tuttojuve.com Juve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan: Spalletti spera nel recupero di questo giocatore. Le ultime sui bianconeriJuve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan. Spalletti spera di poter schierare dall'inizio Yildiz. Probabile anche il recupero di Thuram ... juventusnews24.com Iniziata la marcia di avvicinamento a #MilanJuve Le novità dalla Continassa - facebook.com facebook #Juve, le ultime dalla #Continassa Gli aggiornamenti x.com