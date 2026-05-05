In vista della partita tra Lecce e Juventus, l’attaccante francese non è al massimo della forma e la sua presenza tra i titolari è ancora incerta. Le notizie provenienti dalla Continassa indicano che i dubbi sulla sua presenza sono ancora vivi. La condizione fisica del giocatore resta il punto centrale nelle scelte di formazione del tecnico, che sta valutando le opzioni per la partita.

di Francesco Spagnolo Thuram continua a non essere al meglio e la sua presenza da titolare in Lecce Juve è assolutamente a rischio. In caso di forfait, pronto McKennie. Il pareggio interno contro il Verona ha lasciato l’amaro in bocca, ma non c’è tempo per piangersi addosso. La Juventus è già proiettata verso la prossima delicata trasferta di campionato in programma a Lecce, un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali del club. L’imperativo categorico è uno solo: tenere a distanza la Roma, che con il successo ottenuto contro la Fiorentina si è portata a una sola lunghezza di distacco dai bianconeri. In questo contesto, il quarto posto rimane il traguardo minimo prefissato dalla società, una posizione vitale che garantirebbe il ritorno nell’Europa che conta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram a rischio per Lecce Juve? Cosa filtra dalla Continassa sul francese e le possibili mosse di Spalletti

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