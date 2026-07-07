Durante l’estate torna l’Arezzo Smart Festival 2026 con cinque eventi all’Arena Eden di via Guadagnoli. L’edizione prevede due prime nazionali e si svolge nel palco all’aperto. Tra gli appuntamenti, ci saranno anche le Storie della buonanotte con Thony, che si affiancherà all’Orchestra Multietnica. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della programmazione estiva e coinvolgerà vari artisti e produzioni.

Con l’estate tornano gli eventi dell’edizione 2026 dell’Arezzo Smart Festival. Cinque eventi, di cui 2 prime nazionali, all’Arena Eden di via Guadagnoli, il palcoscenico all’aperto di tutti gli appuntamenti. L’appuntamento sarà da stasera al 3 agosto con la sesta edizione. Si parte stasera alle 21,15 con una prima nazionale. Appuntamento con "Storie della buonanotte per bambine ribelli" con Thony e l’Orchestra Multietnica di Arezzo, una produzione Officine della Cultura e Argot Produzioni, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, con la regia di Francesco Frangipane e gli arrangiamenti e la direzione d’orchestra di Enrico Fink. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Thony alle Storie della buonanotte. Affianca l’Orchestra Multietnica

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