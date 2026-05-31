Un artista è stato denunciato per aver espresso un pensiero indipendente, ritenuto inaccettabile nel suo ambiente. La denuncia riguarda una dichiarazione pubblica in cui ha manifestato una posizione autonoma, senza aderire alle opinioni condivise nel settore. Si tratta di un caso che evidenzia come nel mondo dello spettacolo e dell’informazione si stia diffondendo un nuovo “reato” non scritto: il non schierarsi. La vicenda ha suscitato discussioni sulla libertà di opinione.

C’è un nuovo reato non scritto che sembra prendere piede nel mondo dello spettacolo e dell’informazione radical chic: non schierarsi. Non aderire alla causa del momento. Non ripetere gli slogan che il circuito mediatico-culturale considera obbligatori. È il reato che, nelle ultime settimane, è stato contestato anche a Francesco De Gregori. Il cantautore romano, una delle figure più importanti della musica italiana, ha commesso una colpa apparentemente imperdonabile: ha rivendicato il diritto di non trasformarsi nell’ennesimo commentatore politico chiamato a pronunciarsi su ogni crisi internazionale, su ogni guerra, su ogni tema divisivo dell’attualità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Buonanotte fiorellino, buonanotte libertà: De Gregori nel mirino per aver pensato da uomo libero

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Francesco De Gregori - Buonanotte Fiorellino (Double Version) Rimmel 2025 Roma 10.12.2025

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