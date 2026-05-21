Elena Beccalli | Un giornalismo che ascolta attento alle storie delle persone e alle trasformazioni della società
Milano si prepara a festeggiare i settant’anni di un quotidiano, un’istituzione nel panorama giornalistico italiano fin dalla sua nascita. La testata ha mantenuto nel tempo una linea editoriale orientata ad ascoltare le storie delle persone e a seguire i cambiamenti sociali. La celebrazione rappresenta un’occasione per riflettere sulla sua lunga presenza nel settore, caratterizzata da un costante impegno nel raccontare la realtà quotidiana. La ricorrenza sarà accompagnata da iniziative e approfondimenti dedicati alla sua storia.
Milano – Celebrare i 70 anni di una testata come Il Giorno significa rendere omaggio a un quotidiano che, sin dalla sua prima uscita, ha portato una ventata di novità nel panorama editoriale italiano. Ha rappresentato infatti una novità assoluta non solo per la grafica rivoluzionaria - l’impaginazione, le immagini a colori, la titolazione - ma anche per la scelta di dare spazio alla cronaca e al racconto della vita quotidiana. Un approccio che ha contribuito a definire un modo di fare informazione attento alle persone, alle loro storie e alle trasformazioni della società. Settant’anni di storia che s’intrecciano profondamente con Milano e il suo territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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