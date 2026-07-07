this is the end

Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo addio al calcio professionistico. L’attaccante portoghese ha concluso la carriera con un messaggio sui social media, senza ulteriori dettagli. La notizia è stata confermata da fonti vicine al giocatore, che hanno riferito che si tratta di un addio definitivo. Ronaldo ha disputato la sua ultima partita in una squadra di prima divisione, concludendo così un percorso di oltre due decenni nel calcio professionistico.

Dies iste, quem tamquam extremum reformidas, aeterni natalis est. (Quel giorno, che temi come l’ultimo, è la nascita all’eternità.) Seneca Poteva andarsene meglio, Cristiano Ronaldo. Poteva finire meglio il Mondiale del Portogallo, anche. Roberto Martinez, l’allenatore che gli ha concesso più minuti possibile in campo, sostituendolo solo una volta in tutto il torneo - a 9’ dalla fine contro la Croazia, dopo che aveva segnato su rigore il gol del momentaneo pareggio - se l’è presa con la traversa che ha negato il gol a Nuno Mendes; se l’è presa con la sfortuna che gli ha negato i supplementari contro la Spagna. Ma il loro piano qual era,... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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