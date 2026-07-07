The Great Khali si è ritirato dal wrestling a tempo pieno a causa di problemi alle ginocchia. Ha dichiarato che le condizioni fisiche non permettono più di sostenere i ritmi richiesti. In una dichiarazione, ha anche accusato la WWE di aver cercato di distruggere il suo personaggio durante la sua carriera. Il wrestler ha confermato la fine della sua attività sul ring, lasciando aperta la possibilità di partecipazioni limitate o apparizioni future.

Il percorso di The Great Khali sul ring è ufficialmente arrivato alla fine. Il WWE Hall of Famer ha confermato di essersi ritirato dal wrestling a tempo pieno, spiegando che il motivo principale sono i problemi alle ginocchia, ormai troppo importanti per sostenere i ritmi richiesti da una carriera attiva. Intervistato da Chris Van Vliet, Khali ha risposto in modo diretto quando gli è stato chiesto se potesse considerarsi ufficialmente ritirato: “Sì, sì”. L’ex campione del mondo ha però lasciato aperta una piccola possibilità per un’ultima apparizione speciale in WWE, come ad esempio una partecipazione alla Royal Rumble o un segmento di una sola serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Great Khali si ritira dal wrestling e accusa la WWE: “Hanno cercato di distruggere il mio personaggio”

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The Great Khali vs Parker Boudreaux ( USA ) Full Match 2026 ( Dhanbad-Jharkhand )

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