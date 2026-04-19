Negli ultimi giorni si è diffusa una discussione tra appassionati e osservatori sulla durata dei match durante l’ultimo evento di Wrestlemania. Si parla di un ridotto spazio dedicato al wrestling vero e proprio, con molte parti dello show concentrate su altri aspetti della produzione. La questione ha suscitato interesse sui social e tra coloro che seguono con attenzione le dinamiche della programmazione WWE.

La programmazione degli show WWE è da sempre oggetto di discussione tra fan e addetti ai lavori, ma nelle ultime ore è emersa una nuova polemica che sta facendo particolarmente rumore online. Secondo quanto riportato da diverse fonti social, la distribuzione della durata dei match di WrestleMania avrebbe sollevato più di qualche perplessità. Più spazio a un documentario che al wrestling. Secondo un’analisi diffusa sui social, infatti, la Night 1 di WrestleMania 42 avrebbe registrato un calo significativo nel corso degli ultimi anni. Nel 2023, i match hanno avuto una durata complessiva di 1 ora e 57 minuti, salita a 2 ore e 4 minuti nel 2024.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il minutaggio dei match a Wrestlemania sotto accusa, sempre meno spazio al wrestling

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