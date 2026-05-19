Shakira è stata assolta dalle accuse di frode fiscale dopo un procedimento durato diversi anni. La cantante spagnola aveva affrontato un processo legale con l’accusa di aver evaso circa 14 milioni di euro, ma il tribunale ha deciso a suo favore. Durante il procedimento, l’artista ha sostenuto di essere stata trattata come colpevole e di aver subito tentativi di danneggiare la sua reputazione e la sua salute. La sentenza stabilisce che le spettano circa 60 milioni di euro di rimborso.

Giustizia è fatta e Shakira canta vittoria. In tutti i sensi. Il giornale di Madrid “ El Mundo ” ha pubblicato i contenuti della sentenza della Corte Nazionale spagnola che ha scagionato la cantante sudamericana dall’accusa di frode fiscale, ribaltando quanto stabilito dal Tribunale Economico-Amministrativo Centrale nel 2021. Lei stessa aveva parlato fuor di metafora di questa lunga e costosa vicenda giudiziaria, scrivendone un cenno nel testo della canzone composta ispirandosi alle sue vicende personali e indirizzata contro l’ex compagno Gerard Piquè accusato di averla lasciata sola contro tutti: “Mi hai lasciato con mia suocera come vicina, i media alla mia porta e in debito con il fisco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shakira assolta dalle accuse di frode fiscale, le spettano 60 milioni: “Trattata come colpevole, per otto anni hanno cercato di distruggere la mia reputazione e la mia salute”

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