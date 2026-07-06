TFA sostegno XI ciclo specializzazione utile per GPS prima fascia e … doppio canale reclutamento?

La specializzazione sostegno conseguita con l’XI ciclo, in partenza a breve presso le Università, darà accesso alle GPS. Si potrà partecipare anche alle immissioni in ruolo? L’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 consente la creazione di elenchi aggiunti alla prima fascia GPS per chi consegue l’abilitazione o la specializzazione dopo il 16 marzo 2026 o 30 giugno 2026 e verosimilmente entro il 30 giugno 2027. Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia saranno utilizzati per il 202728. Il Ministero comunicherà le date di presentazione della domanda, probabilmente con riserva come accaduto negli ultimi anni per titolo da conseguire entro il 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TFA Sostegno XI ciclo: Ecco quando il percorso è abbreviato

Notizie e thread social correlati

Ruoli sostegno estate 2026, quali possibilità hanno gli specializzati TFA inseriti in prima fascia GPS?Durante il question time del 23 aprile 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Antonio Antonazzo della...

Doppio canale di reclutamento docenti: obiettivo assunzioni da GPS sia sostegno che posto comune. Il Punto di Mario PittoniIl Dipartimento Istruzione della Lega ha annunciato l’attivazione di due canali di reclutamento per i docenti, uno tramite le graduatorie provinciali...

Temi più discussi: TFA Sostegno XI ciclo: al via le selezioni. Pubblicato il decreto con date e posti disponibili; TFA Sostegno XI ciclo 2025/2026: pubblicato il bando di ammissione; Pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, XI ciclo del TFA per il sostegno al via; TFA sostegno XI ciclo: BANDI pubblicati, entro il 13 luglio preselettiva sì o no [AGGIORNATO].

La distribuzione dei circa 30 mila posti autorizzati per l'XI ciclo del TFA Sostegno suscita perplessità nella Gilda degli Insegnanti. A evidenziarle è Simone Craparo, che giudica sorprendente soprattutto il numero di posti destinati alla scuola secondar… x.com

TFA sostegno XI ciclo, specializzazione utile per GPS prima fascia e … doppio canale reclutamento?La specializzazione sostegno conseguita con l'XI ciclo permetterà di partecipare anche alle immissioni in ruolo del 2027/28? orizzontescuola.it

TFA Sostegno XI ciclo: 30.241 posti autorizzati, ecco i numeri per grado. Prove dal 14 al 17 luglio. Scarica DECRETO e ALLEGATO A [PDF]Finalmente è arrivato il via libera ufficiale. Dopo un’attesa che si è protratta per settimane, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiuso il decreto ministeriale che autorizza l'avvio del ... orizzontescuola.it