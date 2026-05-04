Specializzazione sostegno per il Comitato Docenti Sostegno meno posti per  XI ciclo ed elenchi regionali giusta risposta per smaltire le graduatorie esistenti

Il Comitato Docenti Sostegno ha annunciato di voler evitare di specializzare nuovi docenti per la secondaria di secondo grado nel prossimo ciclo TFA Sostegno XI. La decisione mira a ridurre il numero di posti disponibili e a facilitare lo smaltimento delle graduatorie già esistenti. La questione riguarda la distribuzione delle risorse e delle opportunità di formazione per i docenti di sostegno nelle scuole superiori.

TFA Sostegno XI ciclo, il Comitato Docenti Sostegno auspica la scelta di non specializzare nuovi docenti su secondaria II grado. Golia (CDS): “Ridurre i posti è una scelta necessaria e coerente” “In questi anni abbiamo lavorato con determinazione affinché il sistema di reclutamento fosse finalmente orientato a criteri di equilibrio territoriale e di reale fabbisogno. Non si tratta di limitare opportunità, ma di restituire dignità e prospettiva professionale ai docenti già formati e in attesa di stabilizzazione”, dichiara il Coordinatore nazionale Alessio Golia. Il Comitato accogliamo con favore, inoltre, l’introduzione di graduatorie regionali per idonei e vincitori di concorso, misura che rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema più equo e funzionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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