Disabilità il TFA sostegno sarà rivisto? Nel Piano di azione 2026 si potenzierà la formazione dei docenti Ecco cosa prevede

Il Ministero dell’istruzione ha annunciato che il TFA sostegno sarà rivisto nel Piano di azione 2026, che punta a potenziare la formazione dei docenti. La revisione coinvolgerà le modalità di preparazione e le competenze richieste per l’insegnamento a studenti con disabilità. La riforma mira a migliorare le pratiche didattiche e l’efficacia dell’inclusione nelle scuole. La data di attuazione e i dettagli specifici sono ancora in fase di definizione.

Il nuovo Piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio, inserisce tra le priorità del settore scuola anche le “Scuole di specializzazione per il sostegno didattico”. La misura compare nella sezione dedicata a “Istruzione, Università e Formazione”, una delle sette linee strategiche del documento elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'articolo Disabilità, il TFA sostegno sarà rivisto? Nel Piano di azione 2026 si potenzierà la formazione dei docenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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