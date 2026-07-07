Carlos Tévez ha commentato l'allenatore, definendolo bravo ma troppo difensivista. Ha anche affermato che l'ex calciatore e dirigente di una grande squadra sarebbe la scelta ideale per la nazionale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante una visita allo stadio, dove si trovava vicino alla nazionale argentina. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei media italiani, senza ulteriori dettagli su eventuali reazioni o sviluppi.

Quando parla Carlos Tévez non è mai banale. L'ex giocatore della Juventus e della nazionale argentina è stato intercettato dai media dello stadio dove si era recato per seguire vicino alla sua nazionale, regalando delle dichiarazioni destinate a far discutere nel nostro paese. Tra i ricordi in bianconero e le analisi sul momento della nazionale italiana, l'Apache ha tracciato una vera e propria via per il rilancio del nostro calcio. Milan, le parole di Tevez su Maldini: "In Nazionale sarebbe.". Il primo pensiero di Tevez sono stati ovviamente gli anni vissuti a Torino in sponda juventina, dove ha condiviso lo spogliatoio e i successi con Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tevez: "Allegri? Bravo ma troppo difensivista. Maldini in Nazionale sarebbe il top"

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