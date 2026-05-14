A Milano si susseguono tensioni tra Ibrahimovic e Allegri, mentre il destino di Tare sembra ormai segnato con il suo possibile addio. La situazione all’interno della società continua a essere complicata, con divisioni tra i membri della dirigenza. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi che Paolo Maldini possa essere chiamato a vestire la maglia della Nazionale. Le vicende si intrecciano in un quadro di incertezza, senza ancora decisioni ufficiali o sviluppi definitivi.

Giornata delicata per il Milan, che finisce al centro dell'attenzione mediatica per le tensioni tra il tecnico Massimiliano Allegri e il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Nel frattempo, Igli Tare si prepara a lasciare il club al termine della stagione, in favore di un nuovo direttore sportivo scelto personalmente dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Anche il calciomercato continua a far parlare di sé, con nuovi rumors sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita. Intanto, Paolo Maldini starebbe valutando l'ipotesi di tornare all'opera con un ruolo importante in Nazionale. Vediamo, nelle prossime slide, quali sono le migliori notizie sul Milan selezionate dalla redazione di PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan: Ibrahimovic vs Allegri. Tare verso l’addio. Maldini in Nazionale?

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