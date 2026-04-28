L'agricoltura italiana sta affrontando una trasformazione che coinvolge l’adozione di nuove tecnologie e metodi innovativi. La questione riguarda sia il miglioramento delle pratiche agricole sia la tutela della qualità e della provenienza dei prodotti, essenziali per il riconoscimento del made in Italy. Le aziende agricole stanno sperimentando strumenti digitali e tecniche avanzate per aumentare la produzione e garantire la tracciabilità. La sfida consiste nel coniugare tradizione e innovazione per mantenere la competitività sul mercato.

Il futuro dell’agricoltura ma anche la ‘riconoscibilità dei prodotti italiani passano attraverso le nuove tecnologie e l’innovazione. Lo ha ripetuto ieri il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida (foto) nell’ambito di una visita al polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino ed in particolare del Cnr dove i ricercatori che gli hanno raccontato una serie di progetti legati alle sue competenze, ad esempio alla capacità meccanica del legno: "Indubbiamente – ha detto Lollogribida – questo è un polo di eccellenza che mette la ricerca italiana di nuovo nella condizione di sviluppare al meglio gli elementi che servono all’innovazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Agricoltura e made in Italy, la sfida è l’innovazione"

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