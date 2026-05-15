Tradizione e innovazione del Made in Italy a Tuttofood 2026

Dal 11 al 14 maggio, Milano ha ospitato Tuttofood 2026, una delle più grandi fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare. L’evento ha visto la partecipazione di numerose aziende italiane ed estere, presentando prodotti tradizionali e soluzioni innovative. La manifestazione ha coinvolto espositori provenienti da diversi Paesi, offrendo un'ampia panoramica sulle tendenze del mercato e sulle novità del Made in Italy nel settore alimentare.

Tuttofood 2026, svoltosi a Milano dall’11 al 14 maggio, si conferma tra i principali appuntamenti internazionali dedicati al settore agroalimentare. La manifestazione ha riunito aziende e operatori del comparto, offrendo occasioni di confronto su prodotti, trend di consumo e relazioni commerciali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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1° Forum Internazionale della Cucina Italiana

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