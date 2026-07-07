Terremoto in casa De Laurentiis | Aurelio e Luigi indagati per bancarotta

La Procura di Bari ha aperto un’indagine che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis, accusati di false comunicazioni sociali e bancarotta. L’indagine riguarda le società legate al Napoli e al Bari. La famiglia De Laurentiis si trova sotto inchiesta per presunte irregolarità contabili. La situazione ha generato tensione all’interno del gruppo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata e gli investigatori continuano le verifiche.

Inter News 24 De Laurentiis, inchiesta della Procura di Bari su Napoli e Bari: ipotesi di false comunicazioni sociali e bancarotta. Giornata di tensione per la famiglia De Laurentiis. Aurelio, patron del Napoli, e suo figlio Luigi, amministratore unico del Bari, risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Bari per le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Roberto Rossi, ha portato i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria a eseguire perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche e presso gli uffici della Filmauro a Roma. Il cuore dell’indagine: i bilanci e la cessione di Caprile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Indagati per bancarotta fraudolenta Aurelio e Luigi De LaurentiisLa Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi delle società di calcio di Bari e Napoli.

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