Indagati per bancarotta fraudolenta Aurelio e Luigi De Laurentiis
La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi delle società di calcio di Bari e Napoli. Sono indagati per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Le verifiche riguardano presunte irregolarità nelle comunicazioni finanziarie delle società. Le indagini sono in corso e mirano a chiarire eventuali illeciti legati alla gestione economica delle due società. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle eventuali accuse o sui soggetti coinvolti.
Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli. Ipotizzati i reati di false comunicazioni sociali relative al bilancio 2024 del club pugliese e bancarotta fraudolenta, connessi alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della medesima società sportiva. Risultano indagati Aurelio De Laurentiis, proprietario e presidente del Napoli, e il figlio Luigi, amministratore unico del Bari. Le indagini delle Fiamme Gialle si basano su una serie di approfondimenti tecnici approfonditi sui bilanci, sulle note integrative e sulle relazioni di gestione del Bari, da tempo in una situazione di perdita sistemica: tra il 2019 e il 2025, il club biancorosso aveva accumulato un buco di 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
BANCAROTTA, INDAGATI AURELIO e LUIGI DE LAURENTIIS. Perquisite le sedi del NAPOLI e del BARI
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#Calcio Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta in relazione a 30 milioni di debiti. Perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche Bari e Napoli. Al centro delle indagini la cessione di un calciatore. x.com
Come riportato da ANSA, Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da rea facebook
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