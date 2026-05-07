Il modenese Cristiano Fini confermato per un altro mandato alla guida della Cia-Agricoltori Italiani

Cristiano Fini è stato riconfermato presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani durante la nona assemblea elettiva tenutasi a Roma. Fini, imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia di 54 anni, ha ottenuto il rinnovo del mandato in un incontro che ha riunito rappresentanti del settore agricolo. La seduta si è svolta presso l'Auditorium Antonianum, con il tema centrale della tutela del territorio e del futuro dell'agricoltura.

Cristiano Fini è stato confermato presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, 54 anni, è stato rieletto oggi dalla IX Assemblea elettiva "Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro", riunita a Roma all'Auditorium Antonianum.Fini è.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Federico Taddei confermato alla guida di CiaFederico Taddei è stato confermato presidente di Cia Agricoltori Italiani di Siena, eletto all’unanimità dall’assemblea. Gennaro Sicolo confermato alla guida di Cia Puglia: "Agricoltura settore trainante, ma servono 2 miliardi contro la Xylella"La Puglia si conferma locomotiva agricola d’Italia, ma il motore rischia di ingolfarsi sotto il peso di costi di produzione insostenibili, una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani; Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani; Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani; Cristiano Ronaldo: La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita. Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori ItalianiCristiano Fini è stato confermato all’unanimità presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italian i. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel Modenese, 54 anni, è stato rieletto dalla IX As ... agroalimentarenews.com Ismea, auguri a Cristiano Fini per la conferma alla guida di CiaIsmea esprime le proprie congratulazioni a Cristiano Fini per la conferma, all'unanimità, alla guida di Cia-Agricoltori Italiani da parte dell'Assemblea nazionale riunita ieri a Roma. (ANSA) ... ansa.it Cristiano Fini è stato ’` di #Cia La rielezione dalla IX Assemblea nazionale riunita a Roma all’Auditorium Antonianum “Ringrazio tutti per la fiducia -ha dichiarato- e accolgo questa riconferma con gran - facebook.com facebook "Auguri di buon lavoro e congratulazioni da tutta la Fai Cisl a Cristiano Fini per la sua conferma alla guida di Cia - Agrcoltori Italiani: con lui e la sua squadra confidiamo di poter rafforzare il necessario lavoro di interlocuzione nell'interesse comune di implemen x.com