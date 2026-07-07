Termina la telenovela Paulo Dybala rinnovo con la Roma è ufficiale

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è stato definito e attende solo l’annuncio ufficiale del club. Nel frattempo, il dirigente incaricato prosegue i negoziati per i rinnovi di contratto di altri giocatori, tra cui Celik e Pellegrini. I tifosi continuano a seguire con interesse le trattative e sperano in un possibile arrivo di Mason Greenwood. La situazione contrattuale del giocatore argentino si è conclusa con l’accordo, che ora aspetta la comunicazione formale da parte della società.

La Joya resterà alla Roma, adesso si resta in attesa dell'ufficialità del club giallorosso. Tony D'Amico continua a lavorare senza sosta per i rinnovi di Celik e Pellegrini, nel mentre i tifosi sognano Mason Greenwood Termina la telenovela Paulo Dybala, rinnovo con la Roma ormai è cosa fatta. Come riporta Fabrizio Romano sul suo profilo X, è stato raggiunto l’accordo totale per il rinnovo contrattuale della Joya. Superato il problema legato ad alcuni bonus da sistemare. Adesso si resta in attesa dell’ufficialità del club. Il rientro di Paulo a Roma è atteso nella giornata di venerdì, quando farà rientro dalle sue vacanze argentine. La permanenza del classe 93 è il manifesto di Gian Piero Gasperini, che ha sempre riconosciuto l’immensa qualitò di Dybala, ed ha fatto di tutto per chiedere alla socità il rinnovo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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