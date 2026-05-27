La Roma stringe per il rinnovo di Paulo Dybala ma dall’Inghilterra spunta l’ombra di Roberto De Zerbi

La Roma lavora al rinnovo di contratto di Paulo Dybala, ma le squadre della Premier League stanno valutando l’ingaggio del giocatore, sfruttando le incertezze attorno alla firma del nuovo accordo. L’interesse da parte di alcuni club inglesi si aggiunge alla trattativa tra il giocatore e i giallorossi, creando una situazione di incertezza sul suo futuro.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Le trattative per il prolungamento del contratto dell'attaccante argentino sono in fase avanzata, ma le sue ultime prestazioni hanno riacceso l'interesse del Tottenham. Il futuro di Paulo Dybala alla Roma si trova a un bivio cruciale a causa del forte inserimento delle big della Premier League, pronte a sfruttare gli ultimi margini di incertezza legati al suo rinnovo contrattuale. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza giallorossa e l’entourage dell’attaccante argentino stanno lavorando intensamente per definire i dettagli di un accordo che prolungherebbe di un ulteriore anno la permanenza nella Capitale del numero 21. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Come rinnovare Dybala - Lintervento di Piero Torri (12/5/26)

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