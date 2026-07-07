Sono già passati due mesi dal 6 maggio, quando l’assemblea dei soci delle Terme Sant’Agnese ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, e ancora il documento non è disponibile nella sezione ’amministrazione trasparente’ del sito internet www.termesantagnese.it. Si tratta di una mancanza grave, considerando che stiamo parlando di una società per azioni controllata dal Comune di Bagno di Romagna che detiene il 68% delle quote azionarie. Abbiamo cercato di contattare il presidente Enrico Camillini e il consigliere delegato Luca Betti, ma i loro telefoni hanno squillato a vuoto e non ci hanno richiamato. La voce che circola nella località appenninica è che si tratti di un buon bilancio, ma nessuno è in grado di dire qualcosa di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terme Sant’Agnese, manca il bilancio 2025

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