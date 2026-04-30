Approvato il bilancio 2025 della Scuola Sant' Anna | proventi per 100 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha approvato il bilancio d'esercizio per il 2025 nella seduta del 29 aprile. Il documento riporta proventi per 100 milioni di euro, segnando una continuità rispetto agli anni precedenti. La scuola continua a mantenere un trend di crescita consolidato nel tempo.

Il bilancio d'esercizio 2025 della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile, conferma il percorso di crescita consolidato negli ultimi anni. I proventi complessivi raggiungono circa i 100 milioni di euro, in aumento di 10 milioni.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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