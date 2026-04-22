Apertura dell’anno contradaiolo La messa dedicata a Sant’Agnese sarà celebrata in Sant’Agostino
Domenica si svolgerà l'apertura ufficiale dell'anno contradaiolo 2026 a Montepulciano. La messa dedicata a Sant’Agnese, solitamente prevista in un'altra chiesa, sarà celebrata questa volta nella chiesa di Sant’Agostino. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità abituali dell’evento e coinvolge i membri delle contrade che si preparano ad avviare le attività per il nuovo anno.
di DIego Mancuso Cambio di programma per la cerimonia di apertura dell’anno contradaiolo 2026 di Montepulciano, in programma domenica. A rendere obbligatoria una modifica del protocollo gli ingenti lavori in corso nella chiesa di S.Agnese, teatro della parte religiosa della celebrazione. L’omaggio alla Santa, nativa di Montepulciano e co-patrona del Comune, avverrà dunque nella chiesa di Sant’Agostino, dove il corteo storico del Bravìo delle Botti giungerà dalla Colonna del Marzocco. La messa sarà celebrata alle 10, dal parroco Don Domenico Zafarana; durante la funzione il Sindaco Michele Angiolini rinnoverà la simbolica consegna delle...🔗 Leggi su Lanazione.it
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Eccellenza. Sant’Agostino, un punto che muove la classificasant’agostino 0 young santarcangelo 0 : Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Frignani, Sarti, Nisi, Lisanti, Ascanelli.