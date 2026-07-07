Tensioni sul volo Francesco Renga viene fatto scendere dall’aereo | cosa è successo

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volo Ryanair da Brindisi a Bergamo è stato interrotto quando il cantautore e il suo accompagnatore sono stati fatti scendere prima del decollo. Secondo le fonti, i due avrebbero avuto comportamenti considerati inappropriati dagli steward, che hanno deciso di intervenire. Non sono stati segnalati danni o incidenti durante l’episodio. La compagnia ha confermato l’intervento, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi specifici.

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Doveva essere un tranquillo volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio, Bergamo, ma il cantautore Francesco Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati fatti scendere dall’aeromobile prima del decollo per atteggiamenti non ritenuti idonei per il volo. La ricostruzione dei fatti. Tutto nasce dal gate di partenza, a terra: come hanno raccontato alcuni passeggeri a Quotidiano Nazionale, le prime tensioni si erano già respirate quando il personale della compagnia irlandese hanno fatto notare al cantante che le dimensioni del bagaglio a mano erano troppo ingombranti per essere inserito in cappelleria. Dopo alcune discussioni, Renga avrebbe pagato la differenza oltre a fermarsi con la gente presente a fare delle foto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: lite e tensione con gli steward

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