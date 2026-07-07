Il 6 luglio, su un volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio, un passeggero noto è stato fatto scendere prima del decollo. La decisione è avvenuta dopo una discussione tra il passeggero e gli steward. I passeggeri a bordo hanno assistito a momenti di tensione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’intervento. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali conseguenze o procedimenti successivi.

Attimi di tensione su un volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio. Stavolta però il protagonista è un passeggero “eccellente”. Secondo quanto riferito dal Quotidiano Nazionale, domenica 6 luglio, Francesco Renga è stato fatto scendere dall’aereo, poco prima del decollo. Le prime tensioni sarebbero emerse al gate d’imbarco, a causa di una valigia ritenuta troppo ingombrante per essere portata in cabina. Il cantante avrebbe avuto un’accesa discussione con il personale, salvo poi versare la differenza per il trasporto del bagaglio in stiva. Una volta seduto l’artista “avrebbe avuto un atteggiamento nervoso nei confronti del personale di volo, lamentando il ritardo accumulato dal volo e arrivando a discutere anche con i passeggeri vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caos su un volo con a bordo Francesco Renga: il cantautore viene fatto scendere dopo una discussione con gli steward. Stupore tra i passeggeri

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