Tensione al corteo per la sicurezza a Genova tre cronisti aggrediti

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova, durante un corteo per la sicurezza, tre giornalisti sono stati aggrediti. Sono stati spintonati e insultati, con un fotoreporter colpito per cercare di rompere la sua attrezzatura e un cronista a cui è stato sottratto un cellulare con le riprese. Nessuna informazione su feriti o eventuali denunce. La polizia ha assistito alle scene senza intervenire immediatamente.

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Tre giornalisti aggrediti fisicamente, spintonati, tra insulti, botte per rompere l’attrezzatura ad un fotoreporter e un cellulare rubato ad un cronista, dentro il quale c’erano le riprese. È il bilancio della manifestazione di lunedì sera nel quartiere di Sestri Ponente a Genova, corteo organizzato per la sicurezza con in testa anche esponenti istituzionali del centrodestra genovese e ligure. E al centro un gruppo di facinorosi con lo sguardo puntato alle telecamere e ai cellulari dei giornalisti presenti che per lavoro stavano riprendendo i momenti di tensione quando il gruppo ha incontrato la contromanifestazione di Anpi e Centro sinistra in piazza Baracca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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