Si presentano con bandiere ucraine al corteo del 25 aprile a Roma | Matteo Hallissey e Ivan Grieco aggrediti con spray al peperoncino – Il video

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, due persone sono state colpite con spray al peperoncino da alcuni manifestanti di un gruppo chiamato Cambiare Rotta. Le vittime, che si presentavano con bandiere ucraine, hanno pubblicato un video dell'aggressione, raccontando di essere state colpite brutalmente. L'incidente ha suscitato reazioni sui social e nelle autorità locali, mentre si attendono eventuali approfondimenti investigativi.

«Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Ci hanno spruzzato spray al peperoncino negli occhi e strappato e tolto le bandiere dell’Ucraina, che avevano portato in piazza come ogni anno insieme a quelle della Palestina», queste le parole di Matteo Hallissey, Presidente di Radicali Italiani e +Europa. «Sono dovute intervenire le forze dell’ordine e un’ambulanza per soccorrere me, l’inviato di Pulp Podcast Ivan Grieco e altri compagni radicali, tra cui il Segretario Filippo Blengino. In una festa come quella della Liberazione è inammissibile ci sia spazio per questi gruppi violenti e incapace di tollerare la diversità in una piazza che dovrebbe essere inclusiva e aperta, nel ricordo dei partigiani e a sostegno di tutti i popoli che ancora oggi si difendono», dichiara in una nota.🔗 Leggi su Open.online

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