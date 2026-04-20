Milano 24 operatori aggrediti | la stampa sotto attacco nel corteo

Sabato 18 aprile a Milano, durante una manifestazione organizzata da collettivi e centri sociali in risposta a un’iniziativa della Lega, 24 operatori della stampa sono stati aggrediti e intimiditi. Gli operatori sono stati spinti e costretti ad allontanarsi dal corteo a causa delle violenze subite. L’episodio ha coinvolto una troupe presente sul posto, che ha riferito di essere stata presa di mira durante l’evento.

Sabato 18 aprile, durante una manifestazione organizzata da collettivi e centri sociali a Milano in risposta a un’iniziativa della Lega, una troupe di 24 è stata vittima di aggressioni e intimidazioni, subendo spintoni che hanno costretto gli operatori ad allontanarsi dal corteo. L’episodio ha coinvolto direttamente una giornalista impegnata nella telecronaca, bersaglio di atteggiamenti ostili mentre cercava di documentare i fatti nel cuore della contromanifestazione. L’ostruzione del diritto all’informazione tra scontri e tensioni urbane. La dinamica scatenata lo scorso sabato non si è limitata a un semplice contatto fisico tra manifestanti e operatori, ma ha assunto i tratti di un tentativo deliberato di oscuramento della realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, 24 operatori aggrediti: la stampa sotto attacco nel corteo Notizie correlate Leggi anche: Violenze in ospedale, allarme in Umbria: 281 operatori aggrediti nel 2025 A Milano il summit dei Patrioti. Tensione al corteo degli antagonisti: azionati gli idranti, aggrediti i giornalistiTre cortei animano oggi Milano: due antagonisti e uno dei Patrioti europei, che hanno organizzato una manifestazione in piazza del Duomo.