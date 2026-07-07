Tennis Berrettini annuncia un nuovo stop | Devo riposarmi ci vediamo negli Usa

Matteo Berrettini si ferma di nuovo a causa di un infortunio. Dopo essere stato eliminato da Wimbledon da Dimitrov, il tennista italiano ha annunciato di aver bisogno di un periodo di riposo. Ha specificato che si fermerà per alcuni giorni e che tornerà in campo negli Stati Uniti. Il giocatore non ha fornito dettagli sul problema fisico, ma ha confermato la sua intenzione di riprendere gli allenamenti a breve.

Nuovo stop per Matteo Berrettini che è costretto a fermarsi. Pochi giorni dopo l'eliminazione da Wimbledon a opera di Dimitrov, l'azzurro ha annunciato che rientrerà negli Usa saltando alcuni tornei: "Dopo averne discusso con il mio medico e il mio team, mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca e mi è stato consigliato che la cosa migliore da fare sia riposarmi, in modo da essere pronto per la serie di tornei negli Stati Uniti - ha scritto sui social -. Grazie per il vostro continuo sostegno e ci vediamo sui campi in cemento"., Il 30enne quindi salterà i prossimi 2 Atp 250 di Gstaad e Kitzbuehel mentre dovrebbe rivedersi appunto negli Usa dove il prossimo 27 luglio inizierà l'Atp 500 di Washington. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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