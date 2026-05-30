Matteo Berrettini ha vinto una partita lunga più di cinque ore contro un avversario non specificato, qualificandosi così per gli ottavi di finale a Parigi. Al termine del match, ha dichiarato di essere sorpreso di essere arrivato fino a questo punto e ha sottolineato la necessità di riposarsi. L'incontro è durato molto e ha lasciato il giocatore visibilmente stanco ed emozionato.

Dopo oltre cinque ore di battaglia Matteo Berrettini esce vincitore dalla maratona contro Francisco Comesaña e accede agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, con all’orizzonte un match tutt’altro che impossibile in cui troverà uno tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo ed il giovane spagnolo Martin Landaluce. 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6 il punteggio in favore dell’azzurro, che si è imposto per 15-13 al super tiebreak del quinto set annullando ben due match point. “ Sono molto felice e stanco. Sono incredibilmente orgoglioso del mio team e della mia famiglia nel box. E grazie al pubblico che mi ha supportato nonostante il caldo e nonostante fossi due set a uno sotto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini incredulo ed esausto: “Non mi aspettavo gli ottavi a Parigi, ora devo solo riposarmi”

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