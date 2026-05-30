Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros dopo una partita di oltre cinque ore contro Francisco Comesana. L’italiano ha dichiarato di non aspettarsi questa vittoria e ha annunciato di aver bisogno di riposo. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per Berrettini, che ora si prepara ai prossimi turni del torneo.

Matteo Berrettini vive un’impresa storica al Roland Garros 2026, superando Francisco Comesana in una maratona estenuante durata oltre cinque ore. Il tennista romano si impone con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6, aggiudicandosi il super tie-break finale per 15-13 dopo aver annullato due match point decisivi. Ora bisogna resettare le emozioni e la stanchezza in vista degli ottavi di finale, dove attende il vincitore tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce. A fine partita, un Berrettini visibilmente esausto non nasconde la grande felicità per questo risultato: “Sono molto stanco ma orgoglioso del mio team e della mia famiglia. Grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto nonostante il caldo e lo svantaggio nei set”. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Berrettini agli ottavi al Roland Garros: “Non me l’aspettavo, ora devo riposarmi”

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Berrettini agli Ottavi del Roland Garros! (E pure Cobolli)

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