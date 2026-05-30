Berrettini agli ottavi al Roland Garros | Non me l’aspettavo ora devo riposarmi

Da sportface.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros dopo una partita di oltre cinque ore contro Francisco Comesana. L’italiano ha dichiarato di non aspettarsi questa vittoria e ha annunciato di aver bisogno di riposo. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per Berrettini, che ora si prepara ai prossimi turni del torneo.

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Matteo Berrettini vive un’impresa storica al Roland Garros 2026, superando Francisco Comesana in una maratona estenuante durata oltre cinque ore. Il tennista romano si impone con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6, aggiudicandosi il super tie-break finale per 15-13 dopo aver annullato due match point decisivi. Ora bisogna resettare le emozioni e la stanchezza in vista degli ottavi di finale, dove attende il vincitore tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce. A fine partita, un Berrettini visibilmente esausto non nasconde la grande felicità per questo risultato: “Sono molto stanco ma orgoglioso del mio team e della mia famiglia. Grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto nonostante il caldo e lo svantaggio nei set”. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Berrettini agli ottavi al Roland Garros: “Non me l’aspettavo, ora devo riposarmi”
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Berrettini agli Ottavi del Roland Garros! (E pure Cobolli)

Video Berrettini agli Ottavi del Roland Garros! (E pure Cobolli)

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