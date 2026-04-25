Razzia al Quarticciolo | 8 arresti tra tubature e monopattini

Nella zona del Quarticciolo e di Tor Cervara sono stati effettuati otto arresti durante una operazione antidroga. Sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono stati individuati metodi di occultamento nelle tubature di alcuni locali. L'attività ha portato anche al controllo di cinque esercizi commerciali per irregolarità varie. Le forze dell'ordine hanno portato avanti le verifiche che hanno portato all'arresto di più persone e alla scoperta di strumenti illeciti.

? Cosa sapere Otto arresti e sequestri di droga tra Quarticciolo e Tor Cervara durante la razzia.. L'operazione svela sistemi di occultamento nelle tubature e irregolarità in cinque esercizi commerciali.. Otto persone sono state portate via in manette e una denuncia è stata sporta dopo un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine tra il Quarticciolo e Tor Cervara, con operazioni che hanno coinvolto anche la zona di via Raffaele Costi e lo stabile occupato in via Cesare Tallone. Il bilancio della complessa azione coordinata dal distretto Prenestino della polizia di Stato, che ha l’intervento congiunto del Reparto Prevenzione Crimine, dei Cinofili, della Guardia di Finanza e del gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, vede sette arresti legati allo spaccio di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Razzia al Quarticciolo: 8 arresti tra tubature e monopattini Notizie correlate Undici arresti per droga tra Grottarossa, Tor Bella Monaca e QuarticcioloMezzo chilo di cocaina nell'auto a noleggio, crack e "neve" nascoste nei brick dei succhi di frutta. Roma: controlli antidroga in citta’, 8 arresti di cui 5 tra Quarticciolo e AlessandrinoI carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dai magistrati della procura di Roma, hanno effettuato una serie di arresti per spaccio di...