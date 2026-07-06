Milan in ansia per Gimenez | la stessa caviglia operata si piega così

Santiago Gimenez si è infortunato alla caviglia destra nei minuti finali di Messico-Inghilterra, piegando il piede in modo innaturale. L’attaccante del Milan, in campo, ha subito un trauma alla stessa caviglia operata in passato. La squadra monitora le sue condizioni, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle condizioni o eventuali esami. La preoccupazione riguarda la possibile ricaduta o aggravamento del problema alla caviglia.

Infortunio alla caviglia destra per Santiago Gimenez: nei minuti finali di Messico-Inghilterra, l'attaccante del Milan ha messo male sul campo il piede destro piegandolo in modo innaturale. Gimenez nel forcing finale della sua nazionale è rimasto a terra fuori dal campo, dolorante, per poi essere trasportato in barella negli spogliatoi e da lì un'ambulanza l'ha portato in ospedale per ulteriori esami. Gimenez era entrato al 61' al posto di Mora ma non è riuscito a completare la partita.,, Le sue condizioni sono valutate in queste ore e si teme un'altra lesione dopo che lo scorso dicembre il classe 2001 si era operato proprio alla caviglia destra per recuperare al meglio per il finale di stagione e per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Santi Gimenez has struggled at Milan

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