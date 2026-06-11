Il debutto ai Mondiali 2026 è previsto per sabato 13 giugno alle 03:00 italiane al SoFi Stadium di Los Angeles. La partita sarà tra gli Stati Uniti e il Paraguay. Tra i giocatori statunitensi, Christian Pulisic si distingue come un leader dello spogliatoio, grazie anche alla sua spiritualità. La partita segnerà l’inizio del Gruppo D del torneo.

L'attesa per il debutto dei Mondiali 2026 è ormai agli sgoccioli. Sabato 13 giugno, alle ore 03:00 italiane, il SoFi Stadium di Los Angeles sarà il palcoscenico della sfida inaugurale del Gruppo D tra gli Stati Uniti d'America e il Paraguay. La nazionale statunitense, guidata dal Commissario Tecnico Mauricio Pochettino, scenderà in campo con gli occhi del mondo addosso, forte del ruolo di paese ospitante insieme a Canada e Messico. Tra i protagonisti più attesi c'è senza dubbio Christian Pulisic, l'attaccante del Milan destinato a una maglia da titolare nell'undici di partenza. La leadership silenziosa e la fascia a Tim Ream. La nuova gestione tecnica di Pochettino ha portato subito novità importanti nelle gerarchie interne, a partire dall'assegnazione della fascia di capitano al veterano Tim Ream, difensore degli Charlotte FC. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, un Pulisic inedito: leader dello spogliatoio degli USA grazie alla spiritualità

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