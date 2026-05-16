Dodo tra gli osservati speciali della Juve nel lunch match contro la Fiorentina dello Stadium | i numeri della sua stagione

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani allo stadio si gioca la partita tra Juventus e Fiorentina, con l’esterno Dodo tra i giocatori monitorati dalla dirigenza bianconera. La società valuta attentamente le prestazioni del giocatore, che quest’anno ha mostrato alcuni numeri significativi nella sua stagione. La presenza di Dodo tra gli osservati speciali rappresenta una delle priorità nelle valutazioni per il mercato estivo. La sfida tra le due squadre si presenta come un momento chiave anche per le valutazioni individuali dei giocatori coinvolti.

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di Luca Fioretti Dodo tra gli osservati speciali domani in Juve Fiorentina: l’esterno è tra gli obiettivi della dirigenza bianconera in vista dell’estate. La gara di domani alle ore  12  allo Stadium si trasformerà in un’importante vetrina di mercato.  Dodo  sarà infatti l’ osservato speciale  nella delicata sfida tra la  Juventus  e la  Fiorentina. Il laterale destro è finito nel mirino de  la dirigenza  per completare la  corsia laterale  in estate. Le sue  doti offensive  e la  propensione alla corsa  lo rendono perfetto per l’idea tattica impostata da Spalletti. Misurarsi sul  campo  contro i padroni di casa sarà un esame fondamentale per l’ esterno viola, chiamato a dimostrare il proprio valore al cospetto di un pubblico molto esigente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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