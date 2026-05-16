Domani allo stadio si gioca la partita tra Juventus e Fiorentina, con l’esterno Dodo tra i giocatori monitorati dalla dirigenza bianconera. La società valuta attentamente le prestazioni del giocatore, che quest’anno ha mostrato alcuni numeri significativi nella sua stagione. La presenza di Dodo tra gli osservati speciali rappresenta una delle priorità nelle valutazioni per il mercato estivo. La sfida tra le due squadre si presenta come un momento chiave anche per le valutazioni individuali dei giocatori coinvolti.

di Luca Fioretti Dodo tra gli osservati speciali domani in Juve Fiorentina: l’esterno è tra gli obiettivi della dirigenza bianconera in vista dell’estate. La gara di domani alle ore 12 allo Stadium si trasformerà in un’importante vetrina di mercato. Dodo sarà infatti l’ osservato speciale nella delicata sfida tra la Juventus e la Fiorentina. Il laterale destro è finito nel mirino de la dirigenza per completare la corsia laterale in estate. Le sue doti offensive e la propensione alla corsa lo rendono perfetto per l’idea tattica impostata da Spalletti. Misurarsi sul campo contro i padroni di casa sarà un esame fondamentale per l’ esterno viola, chiamato a dimostrare il proprio valore al cospetto di un pubblico molto esigente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dodo tra gli osservati speciali della Juve nel lunch match contro la Fiorentina dello Stadium: i numeri della sua stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Infortunati Inter, novità in vista del big match contro la Roma: tre gli osservati speciali!di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, novità in vista del big match contro la Roma: tre gli osservati speciali.

Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo!Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo! Lucca Nottingham Forest, è già finita?...