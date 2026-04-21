Nella sfida di ritorno tra Inter e Como in Coppa Italia, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi: l’Inter cerca di consolidare la propria posizione, mentre il Como punta a superare il pareggio senza reti dell’andata. Tra i giocatori più osservati ci sono alcuni talenti, tra cui un giovane che potrebbe essere l’erede di un noto calciatore olandese. La partita si gioca al ‘Meazza’, con l’accesso alla finale in palio.

Non solo il sogno Nico Paz: gli altri gioielli di Fabregas sul taccuino della dirigenza nerazzurra Inter e Como si giocano un posto per la finalissima di Coppa Italia nel match di ritorno al ‘Meazza’ dopo il pareggio a reti bianche dell’andata. Assane Diao e Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it I nerazzurri cercano il ‘Double’ con lo scudetto, sempre più vicino e che potrebbe arrivare già nel prossimo weekend di campionato. Oltre all’obiettivo finale, la sfida di San Siro sarà importante anche in chiave mercato per la dirigenza di casa. Ci sono infatti diversi profili della squadra di Fabregas che fanno gola all’Inter e che la dirigenza di Viale della Liberazione terrà d’occhio dalla tribuna.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, gli osservati speciali in casa Como: c’è anche l’erede di Dumfries | CM

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