teatro romano omaggio a marilyn monroe a passo di danza

Al Teatro Romano si è tenuto un omaggio a Marilyn Monroe con una performance di danza. L’evento ha ripercorso la figura dell’attrice, descrivendola come una donna molto bella, secondo una definizione ispirata a Pasolini. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sul numero di partecipanti dello spettacolo. Non sono state riportate dichiarazioni o commenti di artisti o organizzatori.

Per Pasolini era la "povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi, e ride e piange con loro, per imitarli". Era bella, bellissima Marilyn Monroe. Era il simbolo di un’America in ascesa, di una Hollywood che ne aveva fatto un’icona. Il sogno per tanti. Era il simbolo di ironia, sensualità, leggerezza e potere seduttivo. Ma allo stesso tempo c’era qualcosa, nella divinità di Marilyn che mostrava i segni di una realtà diversa. Ed è per mostrarla a tutto tondo che al Teatro Romano di Fiesole martedì alle 21,15 arriva in prima nazionale lo spettacolo di danza "Marilyn. Oltre il sorriso" della compagnia Lyricdancecompany, diretta e coreografata da Alberto Canestro e con gli adattamenti musicali e le composizioni originali di Pierfrancesco Nannoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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