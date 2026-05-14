Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento rende omaggio a Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita
Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento ha aperto una mostra dedicata a Marilyn Monroe, in occasione del centenario della sua nascita, avvenuta il 1° giugno 1926. L’esposizione, visibile dal 1° giugno fino a settembre 2026, celebra una delle icone più note del Novecento. La mostra presenta fotografie e oggetti legati alla carriera e alla vita della diva. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario, attirando visitatori interessati alla figura di Monroe.
Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, nata il 1° giugno 1926, il Grand Hotel Excelsior Vittoria rende omaggio a una delle figure più iconiche del Novecento con una mostra a lei dedicata, in programma dal 1 giugno a settembre 2026. Il progetto espositivo, curato da Deodato Arte, si sviluppa all’interno degli spazi dell’hotel come un percorso immersivo che attraversa linguaggi e sensibilità differenti, restituendo la complessità della figura di Marilyn Monroe tra immagine pubblica e dimensione privata, mito e identità. Situato in posizione dominante sulla scogliera di Sorrento e affacciato sul Golfo di Napoli, il Grand Hotel Excelsior Vittoria rappresenta da oltre un secolo uno dei luoghi più iconici dell’ospitalità italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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