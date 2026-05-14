Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento rende omaggio a Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento ha aperto una mostra dedicata a Marilyn Monroe, in occasione del centenario della sua nascita, avvenuta il 1° giugno 1926. L’esposizione, visibile dal 1° giugno fino a settembre 2026, celebra una delle icone più note del Novecento. La mostra presenta fotografie e oggetti legati alla carriera e alla vita della diva. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario, attirando visitatori interessati alla figura di Monroe.

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