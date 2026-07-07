È stata presentata questa mattina la XIX stagione del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, che si svolgerà nel corso del 202627. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e artisti, e l’annuncio delle date e degli spettacoli in programma. La stagione si articolerà in diversi appuntamenti, con una varietà di rappresentazioni teatrali e performance culturali. La conferenza stampa si è svolta nella sede del teatro, con interventi e dettagli sulle iniziative in calendario.

Tempo di lettura: 3 minuti Presentata ufficialmente questa mattina, 7 luglio, la XIX stagione del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. Un cartellone che unisce tradizione e novità, confermando la vocazione della struttura di viale Verdi come punto di riferimento per il teatro amatoriale di qualità, sotto la direzione artistica e organizzativa di Arturo Esposito e Immacolata Caracciuolo, nel solco dell’eredità lasciata dal compianto Gino Esposito. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e l’assessora alle Politiche Sociali Paola De Roberto, che hanno sottolineato il ruolo sempre più centrale del Teatro Arbostella nel panorama culturale salernitano e campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro Arbostella, al via la XIX stagione 2026/27

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