Teatro Arbostella gran finale di stagione con Sasà Palumbo e la commedia Io Alfredo e Valentina

Il Teatro Arbostella “Gino Esposito” sta per concludere la XVIII stagione teatrale, che è stata organizzata e curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. L’ultimo spettacolo in programma sarà una commedia intitolata “Io, Alfredo e Valentina”, con protagonista Sasà Palumbo. L’evento rappresenta il gran finale di questa stagione, e il pubblico è invitato a partecipare all’ultimo appuntamento in calendario.

Si avvia alla conclusione la XVIII stagione teatrale del Teatro Arbostella “Gino Esposito”, pronta a salutare il pubblico con uno degli spettacoli più attesi del cartellone curato da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. A chiudere la stagione sarà Sasà Palumbo, tra i protagonisti più apprezzati della scena partenopea, autore, attore e regista della compagnia Acis Il Sipario di Napoli. In scena la brillante commedia “Io, Alfredo e Valentina”, scritta da Oreste De Santis e diretta dallo stesso Palumbo. Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e quarantacinque minuti, conduce il pubblico in una girandola di equivoci e situazioni paradossali. Al centro della trama c’è Alfredo, migliore amico di Federico, alle prese con un amore tormentato per la misteriosa Valentina.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Teatro Arbostella, gran finale di stagione con Sasà Palumbo e la commedia “Io, Alfredo e Valentina” Notizie correlate Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci: risate con “Mamma mia bella che tarantella”In scena “Mamma mia bella che tarantella”, commedia liberamente ispirata a Il più felice dei tre di Eugène Labiche, autore simbolo del vaudeville... Leggi anche: Teatro Coccia, gran finale per la stagione di prosa: sul palco "Rumori fuori scena" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Superati i 70 piloti iscritti alla XXXIII Coppa della Primavera di Aci Salerno; Teatro Arbostella & Leo Club Host Salerno insieme per la solidarietà: venerdi 17/4 spettacolo di. Teatro Arbostella, gran finale di stagione con Sasà Palumbo in Io, Alfredo e ValentinaStampa Si avvia alla conclusione la fortunata XVIII Stagione teatrale del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, che si prepara a salutare il pubblico con uno degli appuntamenti più attesi del ca ... salernonotizie.it Teatro Arbostella, ultime repliche di A morte ‘e Carnevale con la compagnia Gino EspositoStampa Penultimo appuntamento della XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella di Salerno. In scena la compagnia stabile Gino Esposito, eredità artistica del compianto direttore portata avanti da A ... salernonotizie.it Teatro Arbostella Gino Esposito Siamo arrivati al gran finale della nostra XVIII Stagione teatrale! Per l’ultimo week-end di aprile e i primi due di maggio ecco la Compagnia Acis il Sipario di Napoli di Sasà Palumbo nell’esilarante “IO, ALFREDO E VALENTIN facebook