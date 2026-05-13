La XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella di Salerno si è conclusa con oltre 620 abbonamenti venduti, registrando un numero record di partecipanti. La stagione si è distinta per la grande affluenza di pubblico, confermando l'interesse per gli spettacoli presentati. Sono stati messi in scena diversi eventi che hanno attirato un pubblico vario, contribuendo al successo complessivo della rassegna.

Si chiude con numeri da record la XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella di Salerno. Un’edizione che ha confermato il forte legame tra il pubblico salernitano e una delle realtà culturali più consolidate del territorio, facendo registrare un importante successo di presenze e apprezzamenti. La stagione, ideata oltre vent’anni fa dal compianto direttore artistico Gino Esposito e oggi portata avanti da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, ha proposto dieci spettacoli capaci di unire comicità, riflessione e qualità scenica. Oltre 620 abbonati. Da record anche il numero degli abbonati: sono state infatti sottoscritte oltre 620 tessere, segnale di una realtà culturale sempre più radicata nel tessuto cittadino.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Teatro Arbostella, stagione da record: oltre 620 abbonati a Salerno

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