Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Casoria con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una minorenne. La vicenda si è protratta per diversi mesi, durante i quali avrebbe inviato messaggi minacciosi e creato profili social falsi per intimidire la ragazza di 17 anni. Le minacce più gravi includevano anche frasi come “ti faccio asci al TG5”. Le indagini hanno portato all’arresto del sospettato.

Casoria, minacce e profili falsi contro una minorenne: arrestato un 23enne per atti persecutori. Una persecuzione durata mesi. È finita con un arresto la vicenda che vede protagonista un 23enne di Casoria, accusato di aver perseguitato una ragazza di 17 anni attraverso messaggi, profili social falsi e minacce sempre più gravi. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due si erano conosciuti nel 2023 durante una serata tra amici. Dopo un primo contatto, i rapporti si erano interrotti senza particolari sviluppi. A darne notixia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. I messaggi insistenti e il rifiuto. La situazione sarebbe cambiata alla fine del 2025, quando la ragazza ha iniziato a ricevere numerosi messaggi su WhatsApp, Instagram e TikTok. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Te faccio asci al TG5”, minacce a una 17enne, Casoria: arrestato 23enne

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