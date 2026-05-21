Giorgia Meloni adesso te lo faccio vedere io Le minacce e i deliri in video dell’ex marito di Nessy Guerra

Un uomo ha pubblicato video minacciosi su TikTok rivolti alla presidente del Consiglio, dicendo: «Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io». Le registrazioni mostrano frasi come «la magia che avete fatto» e sono attribuite a Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di una giovane donna condannata in Egitto per adulterio e ora nascosta con la figlia di tre anni. La donna, originaria di Sanremo, si trova in una situazione di protezione dopo la condanna nel paese africano.

«Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la c. di magia che avete fatto». Le minacce, via TikTok, sono quelle di Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo, condannata in Appello in Egitto per adulterio e oggi nascosta con la figlia di tre anni. I deliri dell’ex marito di Nessy Guerra, tra Papa e «portali dell’inferno». L’uomo si rivolge direttamente alla premier. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nelle immagini, non più disponibili on line, parla al Papa, a Cristo, a presunti «portali dell’inferno». Per la legale di Nessy, l’avvocata Agata Armanetti, si tratta di un video che mostra in modo lampante la pericolosità del soggetto e che rende «ancora più urgente l’intervento delle istituzioni italiane». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA MELONI RICEVE ALBERTO TRENTINI E MARIO BURLÒ ALLAEROPORTO DI CIAMPINO

Sullo stesso argomento

Caso Nessy Guerra, l’ex marito minaccia la premier Giorgia Meloni in un video. L’avvocata: “È fuori controllo”Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social.

Cagni si vendica di Adani: “Vi faccio vedere un suo video dell’Empoli, pensate che lo paghiamo noi”Scontro tra Gigi Cagni e Lele Adani: l'ex tecnico risponde alle accuse di difensivismo con un vecchio video dell'Empoli e lancia una frecciata sulla...

Narendra Modi and Giorgia Meloni Observing the eternal beauty of Rome Haters will say it’s AI x.com

Nessy Guerra, il video dell’ex marito con gli attacchi a Meloni e il contratto di matrimonio. La legale: È delirante, la mia assistita rischia la vita ogni istanteTamer Hamouda pubblica su TikTok un filmato dal tono minaccioso e con frasi confuse. L’avvocata Agata Armanetti: È la prova che la situazione è fuori controllo. Nessy e la figlia devono rientrare sub ... corriere.it

Caso Nessy Guerra, l’ex marito minaccia la premier Giorgia Meloni in un video. L’avvocata: È fuori controlloTamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social ... fanpage.it