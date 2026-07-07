tau maraia ha scelto il suo staff maneschi gli occhi sul mercato

Notizia in breve

Il Tau Altopascio ha annunciato lo staff tecnico che accompagnerà il mister Ivan Maraia nella stagione di Serie D 2026-27. Il direttore sportivo Giovanni Maneschi continua a lavorare per completare la rosa. La società ha comunicato ufficialmente le figure che supporteranno il tecnico nel corso del campionato. Nessun dettaglio sui nomi dei membri dello staff è stato reso noto, ma si conferma l’impegno nel rafforzare la squadra.