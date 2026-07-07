Tau Maraia ha scelto il suo staff Maneschi gli occhi sul mercato
Il Tau Altopascio ha annunciato lo staff tecnico che accompagnerà il mister Ivan Maraia nella stagione di Serie D 2026-27. Il direttore sportivo Giovanni Maneschi continua a lavorare per completare la rosa. La società ha comunicato ufficialmente le figure che supporteranno il tecnico nel corso del campionato. Nessun dettaglio sui nomi dei membri dello staff è stato reso noto, ma si conferma l’impegno nel rafforzare la squadra.
Mentre il direttore sportivo amaranto Giovanni Maneschi è costantemente al lavoro per allestire la rosa che affronterà il campionato di Serie D 202627, la società del Tau Altopascio, annuncia lo staff tecnico che affiancherà mister Ivan Maraia. Marco Vannini, allenatore in seconda; Edoardo Bertenni, preparatore dei portieri; Matteo Giusfredi, match analyst; Alessandro Coluccio, preparatore atletico; Luca Bottaini, team manager. Mister Maraia ha dato appuntamento a staff e squadra il 29 luglio ad Altopascio, dove comincerà ufficialmente la preparazione pre campionato, con un programma di allenamenti che prevederà inizialmente una doppia seduta quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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