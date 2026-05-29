Il Tau ha confermato Ivan Maraia come allenatore anche per la prossima stagione in serie D. La decisione è stata ufficializzata dopo le trattative tra le parti, che hanno portato alla riconferma dell’allenatore. Maraia resterà sulla panchina del club, continuando a guidare la squadra nella quarta categoria nazionale. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club.

Ivan Maraia, come da noi anticipato, sarà l’allenatore del Tau in serie "D" anche nella prossima stagione. Si sono intensificati i colloqui con il direttore sportivo Giovanni Maneschi ed è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Il club del presidente Semplicioni ha da subito pensato ad una conferma. Il tecnico ex Pontedera e Lucchese proverà ancora a stupire, a disputare un torneo di livello, valorizzando, al tempo stesso, i giovani del vivaio amaranto, come del resto ha già fatto. Fare meglio del torneo 2025-2026 significa portare il Tau in serie "C"! Sì, perché il secondo posto in regular season, fa parte della storia del club. Bisognerà verificare in quale girone sarà collocato il team di Altopascio: potrebbe ritrovarsi con le "big" Prato, Siena, Lucchese, Pontedera stesso, Pistoiese, forse la Ternana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Il mercato. Il Tau e Maraia ancora insieme. Ufficializzata la sua riconferma

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