Tatuaggio agli occhi | donna racconta la sua esperienza

Una donna brasiliana ha condiviso la sua esperienza dopo aver tatuato il bianco degli occhi. La tatuatrice, conosciuta online come Lav Medusa, ha spiegato che il procedimento ha causato danni permanenti. La donna ha mostrato le immagini prima e dopo il tatuaggio, evidenziando le complicazioni e le conseguenze a lungo termine. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi di questa pratica estrema.

Lavinia Mesquita, una tatuatrice brasiliana e creatrice di contenuti nota online come Lav Medusa, è diventata virale dopo aver rivelato le devastanti conseguenze del tatuaggio sul bianco di entrambi gli occhi. per saperne di più. L’influencer brasiliana sostiene che l’intervento abbia influito su quasi ogni aspetto della sua vita. Rendendole difficile trovare lavoro, avere relazioni sentimentali e persino interagire con i propri figli, che, secondo lei, sono spaventati dal suo aspetto. Afferma inoltre di vedere ora il mondo in bianco e nero, di piangere lacrime nere, di avere difficoltà a leggere e scrivere e di temere di poter perdere la vista. 🔗 Leggi su Newsner.it

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