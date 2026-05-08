Poste italiane | Frosinone la consulente Veronica racconta la sua esperienza tra lavoro e famiglia

A Frosinone, una delle dipendenti di Poste Italiane, Veronica Sorge, ha condiviso la sua esperienza come mamma che ha usufruito delle misure aziendali dedicate alla famiglia. Tra le 12 donne che lavorano presso la stessa azienda in provincia, Veronica ha parlato delle sue modalità di gestione tra impegni lavorativi e responsabilità familiari negli ultimi mesi. La storia si inserisce nel quadro delle politiche aziendali rivolte a supportare i dipendenti con figli.

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Veronica Sorge è una delle 12 mamme dipendenti di Poste Italiane in provincia di Frosinone che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure aziendali previste nell’ambito delle politiche della famiglia.Trentatré anni, di Ceprano, laureata in Economia e diritto d’impresa all’Università di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Poste Italiane assume, 7.500 posti di lavoro anche senza esperienza: i profili ricercatiPoste Italiane torna a cercare personale e apre a nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Poste Italiane: presentato a Frosinone il progetto colonnine per la ricarica dei mezzi elettriciPresentato il piano di Poste Italiane per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Poste italiane, rinnovati gli uffici postali di Strangolagalli, Sant’Elia Fiumerapido e Santopadre; Due dipendenti pescaresi di Poste Italiane nominati Maestri del Lavoro; Poste: direttrice di Atina Ponte Melfa nominata maestro del lavoro. Riconoscimento a Sabrina Colonnello; Stella al merito del lavoro: riconoscimento per dipendente di Poste Italiane a Brindisi. Poste: direttrice di Atina Ponte Melfa nominata maestro del lavoro. Riconoscimento a Sabrina ColonnelloRiconoscimento a Sabrina Colonnello, direttrice dell’ufficio postale di Atina Inferiore, nominata Maestro del Lavoro tra i 97 dipendenti premiati di Poste Italiane. sora24.it Poste Italiane, domani in provincia di Frosinone nuovi webinar di educazione finanziariaIl Welfare, il diritto al benessere. È questo il tema dei prossimi webinar di educazione finanziaria organizzati da Poste Italiane. L’ appuntamento, anche per i cittadini della provincia di ... tunews24.it Poste Italiane. . Nell’ufficio postale di Narni lavora una squadra formata prevalentemente da donne, ai microfoni del TG Poste le loro testimonianze ed esperienze. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/05/08/tg-poste-dell8-maggio-2026/ #TGPoste #PosteItal facebook Dal Sole 24 Ore - Poste, trimestre ancora in crescita in vista dell’Opas su Tim. Ricavi in crescita dell’8 per cento. Redditività «a livelli record», spiega una nota. Alzato a 3,4 miliardi di euro il target del risultato operativo per il 2026. #PosteItaliane ilsole24ore.co x.com